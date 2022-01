Benzina, salgono ancora i prezzi. La 'verde' costa 1,759 al litro (Di lunedì 17 gennaio 2022) salgono ancora i prezzi praticati dei carburanti sulla rete. Nel fine settimana le compagnie hanno lasciato invariati i prezzi raccomandati, ma sul territorio si fanno sentire gli effetti dei rialzi ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 17 gennaio 2022)praticati dei carburanti sulla rete. Nel fine settimana le compagnie hanno lasciato invariati iraccomandati, ma sul territorio si fanno sentire gli effetti dei rialzi ...

Advertising

Grillology : @BusaFabio Sarebbe utile poterle comparare con modelli a benzina. Che a 130kmh i consumi salgono per tutte. - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Carburanti, salgono ancora i prezzi: Benzina in self a 1,733 euro al litro, gasolio a 1,598 - fisco24_info : Carburanti, salgono ancora i prezzi: Benzina in self a 1,733 euro al litro, gasolio a 1,598 - stefano04689398 : @Michele_Arnese @GuidoCrosetto Salgono tutte le spese “rigide”: bollette; assicurazioni; benzina; cibo; IMU; … -