Benevento piacione | con la Spal una lezione da ricordare

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– E’ mancato il colpo del ko, il gancio che non lascia diritto di replica all’avversario. Iltorna da Ferrara con il classico amaro in bocca di un’occasione sprecata, del mancato raccolto nonostante una semina accurata. I trenta minuti di dominio del primo tempo avrebbero meritato uno scarto di reti maggiore già all’intervallo, ma un pizzico di sfortuna e alcune scelte errate hanno costretto gli uomini di Caserta ad abbandonare (almeno temporaneamente) la zona promozione diretta e l’avvicinamento al primo posto. Il momento d’oro iniziato con il gol di Tello, il quinto personale in campionato, non ha trovato sbocchi successivi. Il palo di Acampora, la chiusura di Vicari sulla sua conclusione a colpo sicuro da pochi metri, ma soprattutto il mancato appoggio di Moncini a Tello per un gol facile facile nel ...