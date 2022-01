Belén è single. Alla showgirl “scappa” la verità sulla sua situazione sentimentale in un video con Santiago (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alla fine, dopo settimane di voci, indiscrezioni, rumors mai confermati sulla situazione sentimentale di Belén Rodriguez, in balia tra la fine della storia con Antonino Spinalbese, un presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino e un presuno flirt con Michele Morrone, è la stessa showgirl a far sapere come stanno le cose. Belén Rodriguez è tornata single e ha condiviso questa informazione con i fan in modo originale, come del resto è suo stile in questi casi. Belén Rodriguez è tornata single In una serie di Instagram Stories pubblicate sul suo profilo, Belén Rodriguez ha confermato ai fan di essere tornata single. La showgirl in questi giorni è insieme ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022)fine, dopo settimane di voci, indiscrezioni, rumors mai confermatidiRodriguez, in balia tra la fine della storia con Antonino Spinalbese, un presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino e un presuno flirt con Michele Morrone, è la stessaa far sapere come stanno le cose.Rodriguez è tornatae ha condiviso questa informazione con i fan in modo originale, come del resto è suo stile in questi casi.Rodriguez è tornataIn una serie di Instagram Stories pubblicate sul suo profilo,Rodriguez ha confermato ai fan di essere tornata. Lain questi giorni è insieme ...

Advertising

PorcodelMolente : Belén Rodriguez non si nasconde più e ammette: “Sono single”. L’annuncio via social insieme al figlio Santiago… - AgathaC1893 : Belin! Belen è di nuovo single! Peccato non avere uno zoccolo duro che agevola l'unione al suono di Grande Amore. - FQMagazineit : Belén Rodriguez non si nasconde più e ammette: “Sono single”. L’annuncio via social insieme al figlio Santiago - IncontriClub : “Mamma è single”: le parole di Belen al figlio Santiago - Diregiovani : Dopo rumors e indiscrezioni varie, arriva la conferma della fine della storia tra #BelenRodriguez e… -

Ultime Notizie dalla rete : Belén single Belen Rodriguez conferma la fine dell'amore con Antonino: "Sono single" Ti piacerebbe fare lo chef? Anche perché visto che mamma adesso è single almeno qualcuno cucina per lei ". In molti sono convinti che la Rodriguez si sia già accompagnata ad un nuovo ragazzo (e che ...

Belen Rodriguez: 'Non sto più con Antonino', conferma del ritorno con Stefano De Martino? Ebbene sì: è stato il figlio che Belén ha avuto con Stefano a permettere ai suoi milioni di ... aggiungendo una frase impossibile da misinterpretare: "Dato che la mamma è single, almeno ho qualcuno che ...

Bella storia a Bra, l’associazione AbBRAcciAMO dona oltre mille euro in beneficenza LaVoceDiAlba.it Ti piacerebbe fare lo chef? Anche perché visto che mamma adesso èalmeno qualcuno cucina per lei ". In molti sono convinti che la Rodriguez si sia già accompagnata ad un nuovo ragazzo (e che ...Ebbene sì: è stato il figlio cheha avuto con Stefano a permettere ai suoi milioni di ... aggiungendo una frase impossibile da misinterpretare: "Dato che la mamma è, almeno ho qualcuno che ...