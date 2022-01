Basket: Virtus Bologna-Bursaspor di EuroCup rinviata, i turchi sommersi da casi Covid-19 (Di lunedì 17 gennaio 2022) La sequela dei rinvii in Italia e in Europa torna a colpire. E stavolta è la Virtus Bologna a dover fare i conti con uno spostamento, sebbene non per colpa propria. Non ci sarà, infatti, la gara di EuroCup di mercoledì sera contro il Frutti Extra Bursaspor per i bianconeri: e sono proprio i turchi a trovarsi nei guai con il Covid-19. Sono risultati positivi, infatti, 5 membri del gruppo squadra, oltre a 2 dello staff. Il regolamento di EuroCup ed Eurolega dice che, con meno di otto giocatori disponibili, è da organizzare il rinvio del match in questione. Il confronto avrebbe fatto parte della decima giornata del girone B. Basket, EuroCup 2022: vittoria di misura per la Virtus Bologna. Trento crolla a ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) La sequela dei rinvii in Italia e in Europa torna a colpire. E stavolta è laa dover fare i conti con uno spostamento, sebbene non per colpa propria. Non ci sarà, infatti, la gara didi mercoledì sera contro il Frutti Extraper i bianconeri: e sono proprio ia trovarsi nei guai con il-19. Sono risultati positivi, infatti, 5 membri del gruppo squadra, oltre a 2 dello staff. Il regolamento died Eurolega dice che, con meno di otto giocatori disponibili, è da organizzare il rinvio del match in questione. Il confronto avrebbe fatto parte della decima giornata del girone B.2022: vittoria di misura per la. Trento crolla a ...

Advertising

RobertoKenn19 : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Il 17 gennaio 1871, Emilio Baumann, medico e insegnante, fonda la SEF Virtus Bolo… - OA_Sport : Basket: Virtus Bologna-Bursaspor è rinviata, le V nere non giocheranno mercoledì in EuroCup - Nutizieri : Basket, rinviata per Covid la partita di Eurocup della Virtus - SPalermo91 : RT @DaRonz82: Rinviata Virtus-Bursaspor per le positività nel gruppo squadra turco #basket #7DaysEurocup - DaRonz82 : Rinviata Virtus-Bursaspor per le positività nel gruppo squadra turco #basket #7DaysEurocup -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Virtus Basket Serie B. Olginate, il 2022 parte col piede sbagliato La Caffè Agostani tornerà in campo mercoledì 19 gennaio nel recupero della partita contro la Virtus Padova , match che si sarebbe dovuto giocare domenica 9 gennaio ma che fu rinviato proprio su ...

Il marketing dei Grizzlies ... (1 vinta e 5 perse nelle ultime 6 partite), letteralmente demolita dalla Virtus Bologna, che ... E soprattutto misura quanta differenza ci sia tra la NBA e il basket del resto del mondo, e come questa ...

Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Treviso 84-66 Eurosport IT Basket: Virtus Bologna-Bursaspor di EuroCup rinviata, i turchi sommersi da casi Covid-19 La sequela dei rinvii in Italia e in Europa torna a colpire. E stavolta è la Virtus Bologna a dover fare i conti con uno spostamento, sebbene non per colpa propria. Non ci sarà, infatti, la gara di Eu ...

Basket, rinviata per Covid la partita di Eurocup della Virtus La partita di EuroCup tra la Virtus Segafredo Bologna e il Frutti Extra Bursaspor, originariamente prevista per mercoledì 19 gennaio, è stata rinviata. Il Bursaspor ha chiesto il rinvio dopo che diver ...

La Caffè Agostani tornerà in campo mercoledì 19 gennaio nel recupero della partita contro laPadova , match che si sarebbe dovuto giocare domenica 9 gennaio ma che fu rinviato proprio su ...... (1 vinta e 5 perse nelle ultime 6 partite), letteralmente demolita dallaBologna, che ... E soprattutto misura quanta differenza ci sia tra la NBA e ildel resto del mondo, e come questa ...La sequela dei rinvii in Italia e in Europa torna a colpire. E stavolta è la Virtus Bologna a dover fare i conti con uno spostamento, sebbene non per colpa propria. Non ci sarà, infatti, la gara di Eu ...La partita di EuroCup tra la Virtus Segafredo Bologna e il Frutti Extra Bursaspor, originariamente prevista per mercoledì 19 gennaio, è stata rinviata. Il Bursaspor ha chiesto il rinvio dopo che diver ...