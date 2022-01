Basket: Nba. Golden State ancora al tappeto, Phoenix a valanga (Di lunedì 17 gennaio 2022) Successi esterni nella notte italiana anche per Utah e Houston NEW YORK (STATI UNITI) - Quinta sconfitta nelle ultime sette gare per Golden State nella notte italiana della regular - season dell'Nba. ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Successi esterni nella notte italiana anche per Utah e Houston NEW YORK (STATI UNITI) - Quinta sconfitta nelle ultime sette gare pernella notte italiana della regular - season dell'Nba. ...

Advertising

RaiSport : Quinta sconfitta nelle ultime sette gare per #GoldenState nella notte italiana della regular-season dell'#Nba. Leg… - sportface2016 : #NBA: crollo #GoldenState senza #Curry, vincono #Utah e #Houston - Eurosport_IT : Periodo no per i Warriors ?? Suns ok con Devin Booker (30) ?? Jazz corsari in casa Nuggets ?? Tutti i risultati della… - RassegnaZampa : #Basket #Nba Booker 30 e lode, Phoenix è uno spettacolo: Detroit accecata dai Suns - RizzoliStefano : Nell'halftime #Nba tra Detroit Pistons e Phoenix Suns si sono esibiti i Detroit Wheelchair Basket, la squadra di ba… -