Basket, i migliori italiani della quattordicesima giornata di Serie A. Sugli scudi Spagnolo e Tambone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si è disputata la quattordicesima giornata del massimo campionato di Basket italiano e se la notizia è stata la vittoria di Pesaro su Milano, sono stati tanti i match esaltanti che si sono visti sul parquet del Belpaese. E con tanti italiani a mettersi in luce. Iniziando da sabato, quando Tortona ha superato in rimonta Cremona in un match equilibrato e avvincente. E nonostante la sconfitta a mettersi in mostra è stato Matteo Spagnolo, il giovanissimo talento di Brindisi. E Spagnolo ha rischiato di far vincere la Vanoli grazie al 4/5 da tre punti che sono valsi 21 punti totali, cui aggiungere 5 assist. Netta, invece, la vittoria della Virtus Bologna contro Treviso e a dare spettacolo è il solito Marco Belinelli, che ha chiuso il match con 17 punti e un ottimo 10/11 ai ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si è disputata ladel massimo campionato diitaliano e se la notizia è stata la vittoria di Pesaro su Milano, sono stati tanti i match esaltanti che si sono visti sul parquet del Belpaese. E con tantia mettersi in luce. Iniziando da sabato, quando Tortona ha superato in rimonta Cremona in un match equilibrato e avvincente. E nonostante la sconfitta a mettersi in mostra è stato Matteo, il giovanissimo talento di Brindisi. Eha rischiato di far vincere la Vanoli grazie al 4/5 da tre punti che sono valsi 21 punti totali, cui aggiungere 5 assist. Netta, invece, la vittoriaVirtus Bologna contro Treviso e a dare spettacolo è il solito Marco Belinelli, che ha chiuso il match con 17 punti e un ottimo 10/11 ai ...

Advertising

_mmire : RT @pallonatefaccia: Laureata in infermieristica e ostetricia, ex-giocatrice di basket, Makunsanga ha diretto gare dei Mondiali femminili d… - pallonatefaccia : Laureata in infermieristica e ostetricia, ex-giocatrice di basket, Makunsanga ha diretto gare dei Mondiali femminil… - gcozzolino : Fine terzo quarto al #PalaBarbuto: #NapoliBasket-#FortitudoBologna 53-63. Migliori realizzatori: Parks (14) per Nap… - gcozzolino : Intervallo lungo al #PalaBarbuto: #NapoliBasket-#FortitudoBologna 34-43. Migliori realizzatori: Lynch (12) per Napo… - gcozzolino : Fine primo quarto al #PalaBarbuto: #NapoliBasket-#FortitudoBologna 19-20, con tripla di Uglietti sulla sirena per g… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket migliori Paffoni Fulgor Basket sconfitta pesante La speranza è che la condizione migliori, ma anche per questa partita, che avremmo voluto recuperare più avanti, le incognite saranno enormi. Resta una sensazione di amarezza diffusa, perché così si ...

BASKET ABRUZZO: VINCONO CHIETI E ROSETO, TERAMO E GIULIANOVA SCONFITTE ... i migliori realizzatori con 15 punti. Infallibile al tiro il laterale Alberto Serafini con 5/5 dal ... in quinta posizione in classifica con 18 punti Anche la Giulia Basket Giulianova sconfitta in casa,...

Basket, i migliori italiani della quattordicesima giornata di Serie A. Sugli scudi Spagnolo e Tambone OA Sport LBF A1 Techfind. le italiane migliori, i recuperi, l'Euroleague Women Dall'ultima giornata emergono tre nomi di giocatrici italiane che fa piacere segnalare, il calendario sembra andare a posto, quello di ELW un pò meno La 16ma giornata della serie A1 LBF Techfind è ...

Basket, l' Happy Casa Brindisi perde 88-66 a Brescia FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della quattordicesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 88-66 a Brescia. Primo quarto, Josh Perkins 2-0 per i pugliesi. Visconti, 10-0.

La speranza è che la condizione, ma anche per questa partita, che avremmo voluto recuperare più avanti, le incognite saranno enormi. Resta una sensazione di amarezza diffusa, perché così si ...... irealizzatori con 15 punti. Infallibile al tiro il laterale Alberto Serafini con 5/5 dal ... in quinta posizione in classifica con 18 punti Anche la GiuliaGiulianova sconfitta in casa,...Dall'ultima giornata emergono tre nomi di giocatrici italiane che fa piacere segnalare, il calendario sembra andare a posto, quello di ELW un pò meno La 16ma giornata della serie A1 LBF Techfind è ...FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della quattordicesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 88-66 a Brescia. Primo quarto, Josh Perkins 2-0 per i pugliesi. Visconti, 10-0.