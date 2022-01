Basket femminile: rinviate Fenerbahce-Schio e MBA Mosca-Venezia in Eurolega (Di lunedì 17 gennaio 2022) Metà settimana sfortunatissima per le squadre italiane in Eurolega femminile. Per Famila Schio e Umana Reyer Venezia, infatti, non sarà possibile scendere in campo mercoledì contro Fenerbahce, a Istanbul, e MBA Mosca, nella capitale russa. Il Covid-19 riveste ovviamente il ruolo di attore principale in questa doppia vicenda. Per quanto riguarda Fenerbahce-Schio, la problematica appare afferente al club turco, dal momento che Schio è già passata ampiamente attraverso una brutta fase di focolaio in squadra. La partita verrà riprogrammata in altra data, ed è la seconda per le scledensi dopo quella con l’Arka Gdynia (che si giocherà al PalaRomare sabato 22). Basket femminile: Reyer Venezia ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Metà settimana sfortunatissima per le squadre italiane in. Per Familae Umana Reyer, infatti, non sarà possibile scendere in campo mercoledì contro, a Istanbul, e MBA, nella capitale russa. Il Covid-19 riveste ovviamente il ruolo di attore principale in questa doppia vicenda. Per quanto riguarda, la problematica appare afferente al club turco, dal momento cheè già passata ampiamente attraverso una brutta fase di focolaio in squadra. La partita verrà riprogrammata in altra data, ed è la seconda per le scledensi dopo quella con l’Arka Gdynia (che si giocherà al PalaRomare sabato 22).: Reyer...

