Basket femminile | le migliori italiane della 16^ giornata di A1 | bene Crippa | Santucci e Bocchetti Sugli scudi anche Eleonora Villa | Giulia Moroni e Valeria Trucco

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Si sono disputate solo quattro partite nel fine settimana per la sedicesimadi Serie A di, con Schio che ha battuto in volata Sesto San Giovanni (72-76) e la Dinamo Sassari che ha travolto Empoli (64-103). Successi esterniper Ragusa (62-80 contro Costa Masnaga) e Lucca (58-77 su Moncalieri). Come sempre si sono distintele nostre portacolori, con alcune giocatrici nel giroNazionale che hanno fornito ottime prestazioni. Andiamo a fare una breve analisi delledi questo turno per la Serie A di. Sara(USE Scotti Rosa Empoli): nonostante la netta sconfitta casalinga contro la Dinamo Sassari, la guardia di Empoli ha ben figurato con i suoi 15 ...

Advertising

FirenzeBkBlog : Femminile - A2 Femminile girone Sud: il Palagiacco batte Vigarano e si qualifica per la Coppa Italia… - newsfresche : RT @OA_Sport: Basket femminile: Schio e Venezia si ritrovano con le partite della settimana di Eurolega rinviate - OA_Sport : Basket femminile: Schio e Venezia si ritrovano con le partite della settimana di Eurolega rinviate - SportingTargetG : Risultati Giornata 3 del girone di ritorno del Campionato di Basket Femminile: [Fonte LegaBasketFemminile]… - ilbassanese : Eurolega femminile, nuovo rinvio per il Famila Schio: salta il match del 19 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile

...00 Cremona - Sassari 89 - 80 17:00 Universo Treviso - Trieste 17:30 Milano - Derthona 72 - 60 Visualizza LegaSerie A VOLLEY - SERIE A117:00 Vallefoglia - Conegliano 17:00 Perugia - ...Due vittorie esterne nei match della domenica della Techfind Serie A1, nel segno di Ragusa e Lucca. Negli anticipi Schio supera il Geas, Sassari a valanga su ...Metà settimana sfortunatissima per le squadre italiane in Eurolega femminile. Per Famila Schio e Umana Reyer Venezia, infatti, non sarà possibile scendere in campo mercoledì contro Fenerbahce, a Istan ...Dopo una lunga sosta, prima per le festività natalizie e poi per i rinvii causati dall'emergenza sanitaria, la Nico Basket, targata Giorgio Tesi Group, si appresta a tornare in campo ...