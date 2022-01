Bargiggia: “Il Napoli potrebbe trattare l’acquisto di un nuovo terzino con il Villareal” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mercato Napoli, parla Bargiggia. Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Football Club parla del mercato azzurro, soffermandosi su un acquisto a sinistra, ecco le sue parole: “Arriva un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mercato, parla. Paoloai microfoni di 1 Football Club parla del mercato azzurro, soffermandosi su un acquisto a sinistra, ecco le sue parole: “Arriva un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ParliamoDiNews : Tweet Napoli, il parere di Bargiggia: `Penso sia frecciata di ADL alla Juve per favori arbitrali contro l`Udinese`… - CalcioOggi : Bargiggia a sorpresa: 'L'esterno sinistro potrebbe arrivare dal Villarreal' - Tutto Napoli - RaffyAutiero : @lucacerchione @Paolo_Bargiggia Estupinan è stato già trattato dal Napoli o sbaglio? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Il Napoli potrebbe trattare con il Villarreal per l'esterno sinistro' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Il Napoli potrebbe trattare con il Villarreal per l'esterno sinistro' -