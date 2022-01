Bambino di 11 anni accoltella bidello a scuola a Sulmona

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Un collaboratore scolastico è statoto, questa mattina, a(L’Aquila), da undi 11. “Stavo accompagnando il ragazzo in palestra perché mi ha detto che doveva riprendere la giacca della professoressa – racconta la vittima al sito web ‘Il Germe’ – quando mi sono sentito pungere su un fianco. Subito dopo ho notato la maglia sporca di sangue e ho realizzato di essere statoto. Non riesco a spiegarmi il perché di questo gesto”. La ferita è di lieve entità. Il, cui è stato sequestrato il coltello, è stato identificato dalla polizia che si sta occupando del caso. Il fatto è successo nellamedia Capograssi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un collaboratore scolastico è stato accoltellato, questa mattina, a Sulmona (Aq), da un bambino di undici anni. "Stavo accompagnando il ragazzo in palestra perché mi ha detto che doveva riprendere la ...