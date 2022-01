Bambini e mascherine: la Società Italiana di Pediatria sfata 5 falsi miti (Di lunedì 17 gennaio 2022) mascherine e Bambini: la Società Italiana di Pediatria ha affrontato, sul suo sito ufficiale, la spinosa questione legata all’uso delle mascherine chirurgiche da parte dei più piccoli, andando a sfatare falsi miti e credenze. Ormai sono passati già due anni da quando, per la prima volta, abbiamo sentito la parola Covid-19. Adesso, abbiamo imparato a conoscere i sintomi dell’infezione da Coronavirus e, soprattutto, abbiamo dovuto stravolgere le nostre vite e la nostra quotidianità per rimodellarle e adattarle alla situazione attuale. A farne le spese sono stati soprattutto i Bambini, costretti a limitare il contatto e i momenti di socialità con i loro coetanei. Per quanto riguarda l’uso delle mascherine ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 17 gennaio 2022): ladiha affrontato, sul suo sito ufficiale, la spinosa questione legata all’uso dellechirurgiche da parte dei più piccoli, andando aree credenze. Ormai sono passati già due anni da quando, per la prima volta, abbiamo sentito la parola Covid-19. Adesso, abbiamo imparato a conoscere i sintomi dell’infezione da Coronavirus e, soprattutto, abbiamo dovuto stravolgere le nostre vite e la nostra quotidianità per rimodellarle e adattarle alla situazione attuale. A farne le spese sono stati soprattutto i, costretti a limitare il contatto e i momenti di socialità con i loro coetanei. Per quanto riguarda l’uso delle...

Advertising

borghi_claudio : Cosa mi tocca vedere. Persino STRISCIA LA NOTIZIA si è accorta dell'impresa del giorno di speranza e locatelli, ovv… - GiuseppaKidman : È da inizio #Plandemia che lasciate i bambini a volto scoperto. Ora che li avete cominciati a #vaccinare, li carica… - alexfuse : @ferrix88 @ElianoReale @dianacalibana @IzzoEdo @SignorErnesto Mi ha bloccato la Dianacalibana. Ne deduco che la sua… - nikinik64773225 : RT @VincentKahn1: Comunque, per l'elezione del vostro Presidente della Repubblica potranno votare in 50 alla volta, con mascherina??FFP2, in… - InfinitoIsacco : RT @CCKKI: Non se ne parla, ma nonostante il #bloqueo, da maggio #Cuba???? ha sviluppato,con tecnologia di Stato, 3 #vacciniproteici 84% popo… -