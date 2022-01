Avete mai visto Marco Bruganelli, il cognato di Paolo Bonolis? È la fotocopia dell’opinionista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Marco Bruganelli è identico ad una donna molto vicina a Paolo Bonolis. Vediamo di chi si tratta e il legame con il conduttore Abbiamo imparato a conoscere e a vedere la figura di Sonia Bruganelli al fianco di Paolo Bonolis. Hanno avviato, oltre che ad una relazione come marito e moglie, anche una fiorente attività insieme. Infatti, ormai da anni, lavorano insieme in modo veramente produttivo e portano nelle case di tutti italiani programmi impressionanti e sempre più seguiti. Senza andare tanto lontani, l’esempio principe è Avanti un altro. Si tratta di un programma che riscuote costantemente un numero incredibile di consensi e di pollici in su da gran parte del grande pubblico. Proprio qui è presente una delle donne che fa parte della vita di ... Leggi su topicnews (Di lunedì 17 gennaio 2022)è identico ad una donna molto vicina a. Vediamo di chi si tratta e il legame con il conduttore Abbiamo imparato a conoscere e a vedere la figura di Soniaal fianco di. Hanno avviato, oltre che ad una relazione come marito e moglie, anche una fiorente attività insieme. Infatti, ormai da anni, lavorano insieme in modo veramente produttivo e portano nelle case di tutti italiani programmi impressionanti e sempre più seguiti. Senza andare tanto lontani, l’esempio principe è Avanti un altro. Si tratta di un programma che riscuote costantemente un numero incredibile di consensi e di pollici in su da gran parte del grande pubblico. Proprio qui è presente una delle donne che fa parte della vita di ...

Advertising

borghi_claudio : @istsupsan Ah capisco tutto, avete dei problemi con l'italiano, forse è per questo che non mi rispondete. Non è un'… - ItalianNavy : #GiornataMondialeDellaNeve #NaveVesuvio come non l’avete mai vista. Tutto è magico quando nevica. #MarinaMilitare… - artvhazza : non,,,, non avete mai visto un termometro? come vi misurate la febbre? cioè non è che lo hanno iniziato usare una s… - ba3kgyeuI : avete mai provato a vincere una fancall? - FiorellaVolpe1 : Votiamo Federica...che mi sembra stia anche iniziando a mostrare il suo punto di vista.Avete sentito come ha ribatt… -