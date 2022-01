Avete mai visto Barù del GF Vip da bambino? Insieme allo zio famoso (Di lunedì 17 gennaio 2022) Avete mai visto com’era da bambino Barù, concorrente attuale dell’ultima edizione del GF Vip? Appare dolcissimo in una immagine Insieme al suo famoso zio. Barù (Instagram)Uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione attualmente in onda del GF vip è sicuramente Barù. Quest’ultimo per chi non lo sapesse è Gherardo Gaetani, nipote del personaggio televisivo Costantino della Gherardesca. I due a quanto pare sono stati legatissimi fin da piccoli e hanno uno splendido rapporto, che è cresciuto e si è consolidato nel tempo. Ma Avete mai visto il concorrente del GF vip da bambino? Ecco come appare in uno scatto proprio Insieme al suo famoso zio. GF ... Leggi su chenews (Di lunedì 17 gennaio 2022)maicom’era da, concorrente attuale dell’ultima edizione del GF Vip? Appare dolcissimo in una immagineal suozio.(Instagram)Uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione attualmente in onda del GF vip è sicuramente. Quest’ultimo per chi non lo sapesse è Gherardo Gaetani, nipote del personaggio televisivo Costantino della Gherardesca. I due a quanto pare sono stati legatissimi fin da piccoli e hanno uno splendido rapporto, che è cresciuto e si è consolidato nel tempo. Mamaiil concorrente del GF vip da? Ecco come appare in uno scatto proprioal suozio. GF ...

Advertising

borghi_claudio : @istsupsan Ah capisco tutto, avete dei problemi con l'italiano, forse è per questo che non mi rispondete. Non è un'… - ItalianNavy : #GiornataMondialeDellaNeve #NaveVesuvio come non l’avete mai vista. Tutto è magico quando nevica. #MarinaMilitare… - Toni_ct_1 : RT @AleJustOne: A me le barzellette non piacciono, le detesto, preferisco le freddure. Si avete ragione sti cazzi ci sta ma volevo dirvelo… - mariacarla1963 : RT @durezzadelviver: Beh, ma avete mai sentito Il Rigoletto di Jovanotti? - Carlito08162143 : @Carloalvino Tanto fate solo numero e avete solo la Juve come ossessione ...ma che sfizio ci sta a seguire una squa… -