Aversa: apre "Il ventinove", la bakery con dolci ispirati alle parti intime

Arriva un dolce food porn ad Aversa. Si tratta de 'Il ventinove', il locale che sabato 22 gennaio aprirà in via Seggio 52. Non è un locale come gli altri. Non solo si potranno gustare dei fluffy pancake, ma è il luogo dove viene trasformato il sesso in cibo, con dolci a forma di vagina.

