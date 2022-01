Autostrade per l’Italia, Firenze: hub vaccinale riaperto all’interno della chiesa di Michelucci (link per prenotare) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel piano di vaccinazione anti Covid 19 di Autostrade per l'Italia, grazie alla collaborazione con la Regione Toscana e in virtù di un accordo con la Asl Toscana Centro, da questa mattina, 17 gennaio 2022, è tornato nuovamente operativo l'Hub vaccinale destinato a oltre 2400 persone tra cittadini, dipendenti e familiari L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel piano di vaccinazione anti Covid 19 diper l'Italia, grazie alla collaborazione con la Regione Toscana e in virtù di un accordo con la Asl Toscana Centro, da questa mattina, 17 gennaio 2022, è tornato nuovamente operativo l'Hubdestinato a oltre 2400 persone tra cittadini, dipendenti e familiari L'articolo proviene daPost.

Advertising

Lucidaentropia : @LegaSalvini E 9 miliardi regalati ai Benetton in cambio di un pezzo di autostrade restituito a pezzi, con accollo… - fabiomelloni : @beccacciaro1 @Marlin29249739 @Napalm51 La foto se nn sbaglio si rifa' a uno dei tanti gestori privati a mercato li… - dvaldi1 : RT @papbologna: La favola del Passante Green non regge agli studi scientifici e alla stessa volontà di Autostrade per l'Italia. La logica d… - ParliamoDiNews : Tomasi (Autostrade): `Prossimi mesi cruciali per ridisegnare il modo in cui ci sposteremo in futuro` – Libero Quoti… - MyWayASPI : Visualizza le chiusure programmate sulla rete Aspi per singola regione -