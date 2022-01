Australian Open | Nadal vince | ' Djokovic? La giustizia ha parlato | ma non è l' unico da incolpare'

(Di lunedì 17 gennaio 2022)Rafacampione dell'rimasto in tabellone quest'anno dopo la partenza di Novak. Il primo passo verso quello che potrebbe diventare il ventunesimo major in ...

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - fanpage : Salvatore Caruso era divenuto il lucky loser più famoso al mondo, ma il suo sogno è durato appena 2 set… - CheccoS82 : RT @micheleboldrin: Il Bene trionfa sul Male. Ora gli australiani sono finalmente al riparo dal contagio malefico. Xi Jimping si conferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Prima del ritorno del torneo (poi vinto) di Melbourne, Rafa era assente dai campi da quattro mesi e non vuole sbilanciarsi su quando tornerà al 100%: ' Non si può dire quanto sia vicino al mio livello.Nel secondo set il canovaccio è molto simile. Paolini parte bene, con il break, ma subisce l'immediata reazione della n.72 del ranking. La rumena cerca di scappare nel quinto game, avanti 3 - 2, ma l'...AUSTRALIAN OPEN - La n°1 del mondo Barty apre con 6-0 6-1 a Tsurenko, ora Lucia Bronzetti. Caduta a sorpresa di Coco Gauff che perde 6-4 6-2 con Wang ...Sorrisi e delusioni nel primo turno degli Australian Open. Matteo Berrettini fatica contro il 20enne statunitense Brandon Nakashima (n.68) superandolo alla fine per 4-6 6-2 ...