Australian Open, dopo il caso Djokovic c’è anche il tennis: torneo al via, Medvedev in pole, Berrettini e Sinner tra i favoriti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si torna a giocare agli Australian Open di Melbourne, primo Slam del 2022. Un’edizione ancora condizionata dalla pandemia e dalle restrizioni imposte per contenere la nuova ondata Omicron che sta facendo impennare i casi giornalieri nel paese australe. La capienza degli impianti è infatti stata ridotta al 50%. Ancora assente Roger Federer, mentre è presente Rafael Nadal. Quello di quest’anno però non sarà un torneo come tutti gli altri ma verrà ricordato per solo un fatto: il “caso Djokovic”. Il nove volte campione non sarà infatti nel tabellone principale. L’annuncio dell’esenzione medica dal vaccino da parte di Nole è stata la miccia che ha scatenato una marea di polemiche. L’inizio di una querelle durata più di dieci giorni. Il fermo all’aeroporto di Melbourne, la prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si torna a giocare aglidi Melbourne, primo Slam del 2022. Un’edizione ancora condizionata dalla pandemia e dalle restrizioni imposte per contenere la nuova ondata Omicron che sta facendo impennare i casi giornalieri nel paese australe. La capienza degli impianti è infatti stata ridotta al 50%. Ancora assente Roger Federer, mentre è presente Rafael Nadal. Quello di quest’anno però non sarà uncome tutti gli altri ma verrà ricordato per solo un fatto: il “”. Il nove volte campione non sarà infatti nel tabellone principale. L’annuncio dell’esenzione medica dal vaccino da parte di Nole è stata la miccia che ha scatenato una marea dimiche. L’inizio di una querelle durata più di dieci giorni. Il fermo all’aeroporto di Melbourne, la prima ...

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - himeralive : Il siciliano Salvatore Caruso, 29 anni, di Avola, è stato ripescato per sostituire in tabellone il serbo Novak Djo… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Australian Open, Berrettini soffre ma va avanti. Ok Camila Giorgi e Lucia Bronzetti -