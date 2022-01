Australian Open 2022 | risultati tabellone donne 17 gennaio | avanti tre italiane su quattro Bene Barty | Osaka | Krejcikova | Sakkari e Badosa

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Si è conclusa la prima giornata deldi singolare femminile degli. Quest’oggi si sono giocati i primi 32 incontri (quelli della parte alta del) e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a vedere iodierni. In casa ItaliaCamila Giorgi, che sconfigge in due set la russa Anastasia Potapova con un netto 6-4 6-0 e vola al secondo turno, dove sfiderà la ceca Tereza Martincova. Bella vittorie anche per Lucia Bronzetti e Martina Trevisan: la prima rimonta la russa Varvara Gracheva (3-6 6-2 6-3) e si regala il match contro la numero 1 al mondo, l’a Ashleigh(oggi vincitrice per 6-0 6-1 contro l’ucraina Lesia Tsurenko), mentre la mancina di Firenze ha la meglio sulla ...

Risale nella quinta posizione del ranking del tennis lo spagnolo Rafa Nadal oggi all'esordio a Melbourne per gli Australian Open. Il maiorchino allunga la striscia record a 852 settimane consecutive in top ten sopravanzando il russo Andrey Rublev. Stabile in settima posizione, Matteo Berrettini - entrato in top ... AUSTRALIAN OPEN - Seconda giornata di esordi per gli azzurri in tabellone: in campo Cecchinato, Travaglia, Mager, Musetti, Seppi e la testa di serie n° 8, Sinne ... Poche sorprese nell'esordio della parte alta del tabellone femminile. Nella notte di lunedì 17 gennaio sono cominciati (finalmente in campo) gli Australian Open, primo grande appuntamento Slam della ...