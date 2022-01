Aumenti costi elettricità e gas: Confcommercio Como apre sportello per gli associati (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prevista una maggiore spesa energetica di oltre 11 miliardi per le famiglie e Aumenti di elettricità e gas del 40% per le imprese «Il prezzo del gas (che è stato il maggiore responsabile degli Aumenti di fine 2021) spiega il consulente energia di Confcommercio Como Giuliano Fasolato – è ancora condizionato dalla vicenda Ucraina che non ha trovato la sperata soluzione con il vertice di Ginevra dei giorni scorsi. Il progressivo avvicinamento alla primavera e il conseguente allontanamento del rischio di emergenza gas potrebbe dare un impulso positivo facendo piegare verso il basso la curva dei prezzi, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana per vederne gli effetti». Per ora il costo energetico continua ad impattare in modo rilevante sulla vita delle aziende e anche i promessi interventi del ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prevista una maggiore spesa energetica di oltre 11 miliardi per le famiglie edie gas del 40% per le imprese «Il prezzo del gas (che è stato il maggiore responsabile deglidi fine 2021) spiega il consulente energia diGiuliano Fasolato – è ancora condizionato dalla vicenda Ucraina che non ha trovato la sperata soluzione con il vertice di Ginevra dei giorni scorsi. Il progressivo avvicinamento alla primavera e il conseguente allontanamento del rischio di emergenza gas potrebbe dare un impulso positivo facendo piegare verso il basso la curva dei prezzi, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana per vederne gli effetti». Per ora il costo energetico continua ad impattare in modo rilevante sulla vita delle aziende e anche i promessi interventi del ...

