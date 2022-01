Attacco agli Emirati Arabi Uniti. Si allarga la guerra in Yemen

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tre camion di carburante sono esplosi e un incendio è scoppiato vicino all’aeroporto di Abu Dhabi lunedì in quello che il gruppo Houthi dello, allineato con l’Iran, ha detto che era un. Il bilancio ufficiale delle vittime è di 3 morti e 6 feriti. In particolare hanno perso la vita due operai indiani e un pachistano. Il movimento filo iranianoita sta combattendo una coalizione guidata da Riad che include in misura adesso più sfumata anche Abu Dhabi, e ha già lanciato missili transfrontalieri e attacchi con droni contro i sauditi, ma ha rivendicato pochi attacchi simili contro glini – che per altro normalmente hanno negato questo genere di problemi. Oggi la polizia di Abu Dhabi ha detto che tre ...