Atletica | Marcell Jacobs al rientro in pista a Berlino

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il countdown è cominciato: è sempre più vicino ilindi. Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100, sarà invenerdì 4 febbraio all’Istaf Indoor di, sul rettilineo della Mercedes Benz Arena. In attesa di annunciare l’intero cast dei 60 metri, gli organizzatori del meeting tedesco hanno ufficializzato i primi avversari che si scontreranno con il velocista delle Fiamme Oro, campione d’Europa in carica (oro a Torun 2021) e primatista italiano della specialità con il fantastico 6.47 degli Euroindoor. Proprio da quella strepitosa finale in Polonia dello scorso marzo, rampa di lancio verso i trionfi olimpici di Tokyo, il fuoriclasse azzurro ritroverà la medaglia d’argento europea, colui che sulla carta avrebbe potuto impensierirlo ...

...dedicata ai Master una miglior prestazione italiana arriva dal bresciano Alberto Papa dell'...curato da Fidal Toscana Papa ricorda un aneddoto legato al doppio oro olimpicoJacobs. Qui ...Poi persone che conosco da più tempo, come, le sento più vicine". Il grido che ha lanciato ... Ho iniziato a fare, e ho visto subito che andavo forte. L'ultimo anno, sono venuti a ...Il countdown è cominciato: è sempre più vicino il rientro in pista di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100, sarà in pista venerdì 4 febbraio all’Istaf Indoor di B ...Il countdown è cominciato. È sempre più vicino il rientro in pista di Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100, fissato per venerdì 4 febbraio all’ Istaf indoor di Be ...