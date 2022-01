Atletica | Angelo Ulisse sfiora il record juniores di Filippo Tortu nei 60 metri ed eguaglia Pavoni

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Memorial Alessio Giovannini andato in scena ieri al Palaindoor di Ancona ha vissuto il suo momento più alto con la prestazione oltremodo convincente di, autore di un esaltante 6.68 nei 60che conferma il potenziale dell’atleta delle Fiamme Gialle., classe 2003, è andato vicinissimo alnazionalesiglato danel 2017ndo il tempo di Pierfrancesco, dimostrazione del fatto che rimane il prospetto più interessante tra le giovani leve del movimento azzurro., Matteo Giupponi e Federica Curiazzi vincono i campionati italiani nella 35 km di marcia Il ragazzo allenato da Claudio Licciardello è reduce da un’annata trionfale in cui ...

Francesco Giovanni, nipote di Alessio, con Angelo Ulisse Nel secondo round davanti a tutte c'è la giovanissima Alice Pagliarini (Atl. Fano). Il Memorial Alessio Giovannini andato in scena ieri al Palaindoor di Ancona ha vissuto il suo momento più alto con la prestazione oltremodo convincente di Angelo Ulisse, autore di un esaltante 6.68 nei 60 metri. I velocisti di Cento Torri e Atletica Vigevano oggi impegnati sui 60 metri nel meeting indoor di Bergamo. Atletica Vigevano: Asia Canova, Sara De Marziani, Arianna Gavuglio, Francesca Monga, Lavinia O