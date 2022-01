Atalanta, oltre l’emergenza c’è un’anima da grande squadra (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ma quando avete sentito l’annuncio della formazione, dell’Atalanta che avrebbe affrontato l’Inter, che cosa avete pensato? Sinceramente. Forse vi sembrava di essere tornati indietro di più di cinque anni, a quel famoso Atalanta-Napoli della svolta gasperiniana con in campo Caldara, Conti, Gagliardini, Petagna… Tra l’altro Toloi era l’unico presente allora e invece uno dei grandi assenti in questa partita. Beh, comunque oggi in realtà la storia è un po’ diversa: non è stata una pazzia di Gasperini ma, tra Covid e infortuni, ecco sette titolari fuori gioco e una panchina imbottita di Primavera. Eppure, alla faccia degli scettici, questa Atalanta ha davvero sette vite. E quando la dai (qualcuno l’avrà fatto) per ‘morta’ ti confeziona una prestazione da applausi, alla pari se non anche meglio della capolista. Sul cuore non avevamo mai ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ma quando avete sentito l’annuncio della formazione, dell’che avrebbe affrontato l’Inter, che cosa avete pensato? Sinceramente. Forse vi sembrava di essere tornati indietro di più di cinque anni, a quel famoso-Napoli della svolta gasperiniana con in campo Caldara, Conti, Gagliardini, Petagna… Tra l’altro Toloi era l’unico presente allora e invece uno dei grandi assenti in questa partita. Beh, comunque oggi in realtà la storia è un po’ diversa: non è stata una pazzia di Gasperini ma, tra Covid e infortuni, ecco sette titolari fuori gioco e una panchina imbottita di Primavera. Eppure, alla faccia degli scettici, questaha davvero sette vite. E quando la dai (qualcuno l’avrà fatto) per ‘morta’ ti confeziona una prestazione da applausi, alla pari se non anche meglio della capolista. Sul cuore non avevamo mai ...

