Atalanta - Inter: il tweet a sorpresa del Napoli scatena l'ironia dei tifosi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ventitré tiri, venti occasioni, dieci angoli. Tutto alla massima intensità. Ad Atalanta - Inter sono mancati soltanto i gol, ma di questo vanno attribuiti grandi meriti a Musso e Handanovic, autori ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ventitré tiri, venti occasioni, dieci angoli. Tutto alla massima intensità. Adsono mancati soltanto i gol, ma di questo vanno attribuiti grandi meriti a Musso e Handanovic, autori ...

sscnapoli : Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - tancredipalmeri : Un punto che vale oro per l’Inter. Non perché si sia salvata, anzi vince ai punti contro l’Atalanta. Ma non si po… - FBiasin : #Atalanta tostissima sia in difesa che in attacco, risultato giusto. Qualcuno non sarà d’accordo, ma questo è un… - TimothyLovejo11 : @il_farmacista Ma sopratutto oltre alla bellissima e onesta gara tra Atalanta e Inter ... mi sto domandando da un p… - DOcastaldo : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio si complimenta con Calcio Napoli, Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di… -