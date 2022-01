Ascolti Tv, Serena Rossi schiaccia Paolo Bonolis: La Sposa campione d'ascolti! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Serena Rossi e Giorgio Marchesi hanno dato una serie scossa al palinsesto Rai e hanno vinto la gara di Ascolti con la prima puntata de La Sposa: la fiction di Rai 1 nella prima puntata andata in onda il 16 gennaio 2022 fa il botto e raggiunge quasi i sei milioni di telespettatori, risultando la seconda fiction più vista del 2022, ma anche una delle più viste di questa stagione tv. Grandi numeri per Serena Rossi, che, dopo il successo di Mina Settembre, conquista nuovamente il pubblico con la serie in cui interpreta il ruolo di Maria, una donna coraggiosa che è uscita di casa per dare speranza a tutta la sua famiglia senza sapere cosa incontrerà. Una classica fiction in stile Rai 1 che parla di tempi remoti, dedicata ad un pubblico meno giovane che ama una narrazione come questa, ma ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 17 gennaio 2022)e Giorgio Marchesi hanno dato una serie scossa al palinsesto Rai e hanno vinto la gara dicon la prima puntata de La: la fiction di Rai 1 nella prima puntata andata in onda il 16 gennaio 2022 fa il botto e raggiunge quasi i sei milioni di telespettatori, risultando la seconda fiction più vista del 2022, ma anche una delle più viste di questa stagione tv. Grandi numeri per, che, dopo il successo di Mina Settembre, conquista nuovamente il pubblico con la serie in cui interpreta il ruolo di Maria, una donna coraggiosa che è uscita di casa per dare speranza a tutta la sua famiglia senza sapere cosa incontrerà. Una classica fiction in stile Rai 1 che parla di tempi remoti, dedicata ad un pubblico meno giovane che ama una narrazione come questa, ma ...

Advertising

CastelluccioS : RT @GiusCandela: Boom di ascolti per #LaSposa con Serena Rossi che tocca i 6 milioni con quasi il 27% di share. - 95_addicted : RT @GiusCandela: Boom di ascolti per #LaSposa con Serena Rossi che tocca i 6 milioni con quasi il 27% di share. - Quellochetutti1 : Amici di Maria De Filippi sale con gli ascolti e sbaraglia la concorrenza ?? Vi abbiamo raccontato tutto qua ??… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 16 Gennaio #ISolitiIgnoti termina la settimana registrando nell'ultima puntata settimanale… - infoitcultura : La sposa fa il pieno di ascolti: più di sei milioni per la fiction con Serena Rossi -