Ascolti tv | La Sposa vola | oltre 6 milioni di spettatori

(Di lunedì 17 gennaio 2022) A vincere la gara deglitvi ieri sera, domenica 16 gennaio 2022, è stata la prima puntata de La, nuova serie tv con protagonista Serena Rossi in onda su Rai Uno in prime time. In seconda posizione si classifica invece il ritorno...

Advertising

tvblogit : Ascolti tv domenica 16 gennaio 2022: La sposa, Avanti un altro, CTCF - anteprima24 : ** Serena Rossi fa incetta di ascolti, quasi 6 milioni di spettatori per 'La Sposa' ** - Teleblogmag : Ottima la partenza per #lasposa, male #avantiunaltropuredisera #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegr… - infoitcultura : Ascolti tv domenica 16 gennaio 2022: La sposa, Avanti un altro, CTCF - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: La Sposa fa il botto: 5.983.000 - 26.8%. Avanti un Altro deve accontentarsi del 12.7% -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Sposa

Serena Rossi e Giorgio Marchesi hanno dato una serie scossa al palinsesto Rai e hanno vinto la gara dicon la prima puntata de La: la fiction di Rai 1 nella prima puntata andata in onda il 16 gennaio 2022 fa il botto e raggiunge quasi i sei milioni di telespettatori, risultando la seconda ...del 16 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 la miniserie Lacon protagonista Serena Rossi ha conquistato una media di 5.983.000 spettatori. Share 26,8%. Su Canale5 Avanti un altro pure ...Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri servizi, conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica. Se vuoi ricever ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 16 gennaio 2022 ...