Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 16 gennaio 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 16 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction La Sposa ha totalizzato in media 5983 spettatori (26.80% di share); su Canale5 il game show Avanti un altro…pure di sera! si è portato a casa 2760 spettatori (share 12.70%). Su Italia1 il film Justice League ha ottenuto 1200 spettatori (5.28%); su Rai2 l’episodio del telefilm The Rookie ha totalizzato 1031 spettatori (4.07%) e a seguire quello di CSI: Vegas ne ha avuti 820 (3.40%), mentre su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 2382 spettatori (9.45%) nella puntata vera e propria e 1329 (6.53%) nel Tavolo finale. Su Rete4 il ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 17 gennaio 2022)TV: idei programmi più visti di16, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction La Sposa ha totalizzato in media 5983 spettatori (26.80% di share); su Canale5 il game show Avanti un altro…pure di sera! si è portato a casa 2760 spettatori (share 12.70%). Su Italia1 il film Justice League ha ottenuto 1200 spettatori (5.28%); su Rai2 l’episodio del telefilm The Rookie ha totalizzato 1031 spettatori (4.07%) e a seguire quello di CSI: Vegas ne ha avuti 820 (3.40%), mentre su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 2382 spettatori (9.45%) nella puntata vera e propria e 1329 (6.53%) nel Tavolo finale. Su Rete4 il ...

