Arte | spontaneità e consapevolezza nel vestire contemporaneo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Castello di Rivoli, vicino a Torino, fa da cornice alla presentazione in digitale della collezione Tod’s ideata da Walter Chiapponi, un luogo che valorizza l’contemporanea italiana in un contesto di architettura storica. Pda questo concetto l’ispirazione del guardaroba maschile del marchio, fatto di una creatività che affonda le sue radici in quelle della tradizione manifatturiera, con richiami all’e alla genialità italiana, come nelle opere di Michelangelo Pistoletto ospitate nel Castello. Fra i pezzi chiave, la Shirt Jacket si conferma elemento versatile per la quotidianità e il viaggio, il bomber di lana, il parka dai volumi ampi e tutta la serie di maglieria, persino il cashmere usato nel gymwear e nei pantaloni modello tuta. In inverno anche le calzature pensano alla funzionalità, aumentando l’altezza delle ...