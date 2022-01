Arisa | finita la love story con Vito Coppola | «Non è andata Passerà come passa l’influenza»

(Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ giunta la capolinea la storia d’amore tra. I due, conosciutisi a Ballando con le Stelle, dove lui era l’insegnante di danza e lei l’allieva, l’intesa èoltre la semplice collaborazione lavorativa. Quando, infatti, si sono spente le luci di Ballando, in molti si sono chiesti cosa stesse succednedo. Ora, a fornire una risposta è stata proprio. Su Instagram, in risposta alla domanda di un follower sulla situazione con, la cantante ha risposto: «Ci abbiamo provato, non è. Per favore non chiedetegli più nulla di me».ha aggiuto: «Gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui ma. L’amore romantico è ...

La tormentata love story con l'ex fidanzato e manager Andrea Di Carlo ( ), spiega, èper il suo no alle nozze: 'Non volevo sposarmi, è durata poco e poi è. Forse un giorno mi ...a Verissimo : " Quando il cuore batte a vuoto mi dedico ad altro ", che sin da subito ha dimostrato di non voler entrare nell'argomento, viene subito raggiunta da una nuova domanda della ...Lacrime in tv per Arisa. L'artista si è commossa durante l'intervista a Citofonare Rai 2 quando ha menzionato la recente esperienza a Ballando con le Stelle. Dietro le quinte Rosalba Pippa ha vissuto ...«Ci abbiamo provato, non è andata». Con queste parole Arisa mette la parola fine alla sua storia con Vito Coppola. I due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle il talent ...