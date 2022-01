ARGENTINA | L’AMMINISTRAZIONE NAZIONALE PER I MEDICINALI AMMETTE LA PRESENZA DEL GRAFENE NEI SIERI COVID-19

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La dott.ssa Patricia Aprea, direttrice di Valutazione e Controllo, ha dovutorlo in una causa legale avvenuta a seguito di una morte post-inoculazione e portata avanti dal pubblico ministero Carlos Insaurralde. Gli scienziati ne parlano come di un “composto tossico”. Sono diventati “teorici della cospirazione” nell’ANMAT? Beh no. Succede che questa volta, su pressioni del pm Carlos Insaurralde , hanno … proviene da Database Italia.