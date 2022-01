Arbitri Coppa Italia, le designazioni per gli ottavi di finale (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la seconda parte degli ottavi di finale di Coppa Italia L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda parte degli ottavi di finale in programma questa settimana. LAZIO – UDINESE Martedì 18/01 h. 17.30 MINELLI GALETTO – AFFATATO IV: MASSIMI VAR: RAPUANO AVAR: LIBERTI JUVENTUS – SAMPDORIA Martedì 18/01 h. 21.00 FOURNEAU LOMBARDO – PAGNOTTA IV: BARONI VAR: NASCA AVAR: TEGONI SASSUOLO – CAGLIARI Mercoledì 19/01 h. 17.30 MARCHETTI DEL GIOVANE – NUZZI IV: MERAVIGLIA VAR: SERRA AVAR: RANGHETTI INTER – EMPOLI Mercoledì 19/01 h. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’AIA ha diramato learbitrali per la seconda parte deglididiL’Associazionenaha reso note learbitrali per la seconda parte deglidiin programma questa settimana. LAZIO – UDINESE Martedì 18/01 h. 17.30 MINELLI GALETTO – AFFATATO IV: MASSIMI VAR: RAPUANO AVAR: LIBERTI JUVENTUS – SAMPDORIA Martedì 18/01 h. 21.00 FOURNEAU LOMBARDO – PAGNOTTA IV: BARONI VAR: NASCA AVAR: TEGONI SASSUOLO – CAGLIARI Mercoledì 19/01 h. 17.30 MARCHETTI DEL GIOVANE – NUZZI IV: MERAVIGLIA VAR: SERRA AVAR: RANGHETTI INTER – EMPOLI Mercoledì 19/01 h. ...

Advertising

CalcioNews24 : Designati gli arbitri per gli ottavi di #CoppaItalia - spaziocalcio : #CoppaItalia, gli arbitri per le rimanenti partite degli ottavi di finale in programma da domani a giovedì - infoitsport : Coppa Italia: Piacenza più tonica conquista la F4. 3-1 a Modena che esce protestando con gli arbitri - Volleyball_it : Coppa Italia: Piacenza più tonica conquista la F4. 3-1 a Modena che esce protestando con gli arbitri by… - JoviAcm : -Giocata nel bel mezzo della stagione -Risse -focolai Covid -Giocatori che fanno i portieri -Arbitri che fischiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri Coppa Volley A1/F - IL PUNTO: Conegliano, Scandicci, Busto Arsizio inarrestabili. Cuneo riparte con due punti Dopo la vittoria nella Coppa Italia Frecciarossa, la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano si ... ARBITRI: Selmi, Bassan. NOTE - Spettatori: 971, Durata set: 25 , 25 , 21 ; Tot: 71 . VOLLEY BERGAMO 1991 -...

Momento d'oro della Sistemia Saturnia: Marcianise ko 3 - 1 ...consentirà di consolidare ulteriormente le certezze in allenamento in vista delle sfide di Coppa ... Arbitri: Sergio Pecoraro e Giovanni Ciaccio Set. 25 - 20, 19 - 25, 25 - 13, 25 - 21. Ricevi le nostre ...

Arbitri Coppa Italia, le designazioni per gli ottavi di finale Calcio News 24 Coppa Italia, Roma-Lecce: arbitra Volpi, Sozza al Var Giovedì all’Olimpico la Roma affronterà il Lecce negli ottavi di Coppa Italia: ecco la squadra arbitrale Roma-Lecce andrà in scena giovedì sera all’Olimpico. La gara è valida per gli ottavi di finale ...

Arbitri Coppa Italia, le designazioni per gli ottavi di finale ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la seconda parte degli ottavi di finale di Coppa Italia L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le ...

Dopo la vittoria nellaItalia Frecciarossa, la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano si ...: Selmi, Bassan. NOTE - Spettatori: 971, Durata set: 25 , 25 , 21 ; Tot: 71 . VOLLEY BERGAMO 1991 -......consentirà di consolidare ulteriormente le certezze in allenamento in vista delle sfide di...: Sergio Pecoraro e Giovanni Ciaccio Set. 25 - 20, 19 - 25, 25 - 13, 25 - 21. Ricevi le nostre ...Giovedì all’Olimpico la Roma affronterà il Lecce negli ottavi di Coppa Italia: ecco la squadra arbitrale Roma-Lecce andrà in scena giovedì sera all’Olimpico. La gara è valida per gli ottavi di finale ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la seconda parte degli ottavi di finale di Coppa Italia L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le ...