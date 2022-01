Apple ha rimandato al 2023 gli occhialini VR e AR

Advertising

Potrebbe esserci un rallentamento nel lancio degli occhiali di realtà aumentata di Apple. Lo riporta Bloomberg che, attraverso una fonte vicina all'azienda, avrebbe raccolto alcune testimonianze circa problemi di surriscaldamento ancora non risolti e dovuti all'impiego del processore M1 Pro. Apple entra in questo settore e vuole farlo al meglio. Sa che è in competizione con Meta (Facebook). Nei prossimi mesi sapremo se sarà riuscita a risolvere i problemi o se il prodotto sarà rimandato al 2023.