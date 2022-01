Antonin Barak, che giocatore! Milan e Juventus tentano l’affondo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Barak è la stella più splendente di quest’ultima giornata di Serie A. Ora Milan e Juventus lo vogliono acquistare Sassuolo-Verona conferma quanto visto negli ultimi mesi, Antonin Barak è in netta esplosione. La gestione Igor Tudor sta regalando la miglior stagione della propria carriera al calciatore Ceco. Contro gli Emiliani, Barak ha segnato una tripletta L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022)è la stella più splendente di quest’ultima giornata di Serie A. Oralo vogliono acquistare Sassuolo-Verona conferma quanto visto negli ultimi mesi,è in netta esplosione. La gestione Igor Tudor sta regalando la miglior stagione della propria carriera al calciatore Ceco. Contro gli Emiliani,ha segnato una tripletta L'articolo

