Antonella Clerici non entra nell’abito della finale di The Voice: a dieta fino a venerdì (Di lunedì 17 gennaio 2022) Antonella Clerici si sta preparando per la finale in diretta di The Voice Senior ma l’abito scelto non le sta bene, è necessaria una dieta. Quante conduttrici conoscete che in tv rivelano a tutti che devono dimagrire perché un vestito non entra o la pancetta sporge un po’ troppo? Di certo pochissime ma Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno confida questo ed altro, si racconta come si fa con gli amici e proprio mentre cerca di resistere alla tentazione di assaggiare il goloso piatto preparato da Daniele Persegani. Oggi è lunedì e un po’ tutti il fine settimana si lasciano andare a qualche golosità. Oggi tutti dovremmo fare un po’ attenzione a tavola ma nel programma di Antonella Clerici non ci sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 gennaio 2022)si sta preparando per lain diretta di TheSenior ma l’abito scelto non le sta bene, è necessaria una. Quante conduttrici conoscete che in tv rivelano a tutti che devono dimagrire perché un vestito nono la pancetta sporge un po’ troppo? Di certo pochissime manella cucina di E’ sempre mezzogiorno confida questo ed altro, si racconta come si fa con gli amici e proprio mentre cerca di resistere alla tentazione di assaggiare il goloso piatto preparato da Daniele Persegani. Oggi è lunedì e un po’ tutti il fine settimana si lasciano andare a qualche golosità. Oggi tutti dovremmo fare un po’ attenzione a tavola ma nel programma dinon ci sono ...

