Anticipazioni Non mi lasciare: gli episodi del 17 gennaio

Non mi lasciare, questa serta torna il secondo appuntamento con la fiction Rai che vede Vittoria Puccini nei panni della protagonista Lunedì scorso è partita la nuova fiction della televisione di Stato. Vittoria Puccini è Elena Zonin, poliziotta che si occupa di drammatici casi di pedopornografia online. Nel cast anche Alessandro Roja e Sarah Felberbaum. 

Quello di questa sera è il secondo appuntamento. Ne sono previsti quattro con due episodi per ogni serata. Lunedì nel secondo abbiamo visto Elena consegnare il distintivo dopo il caso scaturito dalla vicenda della morte di Gilberto Ballarin: ruscire a tenere aperto il caso ha dato dimostrazione di essere molto difficoltoso. Ma Elena è riuscita nel suo intento e continua a indagare e al suo fianco non ci sarà solo Daniele ma degli specialisti in reati di pedopornografia.

