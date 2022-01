"Ansia e solitudine, vogliono farsi male". Antonio Socci e i giovani, è la pandemia della disperazione (Di lunedì 17 gennaio 2022) C'è un'altra pandemia in corso e stavolta colpisce soprattutto i giovani. È una pandemia esistenziale che ha conseguenze drammatiche. Da una recente ricerca, promossa dalla Fondazione Soleterre e dall'Unità di Ricerca sul Trauma dell'Università Cattolica di Milano, sulle conseguenze della tempesta Covid, emerge che il 17,3% degli adolescenti ascoltati pensa che sarebbe meglio morire o farsi del male. Il campione analizzato è piccolo (150 adolescenti fra i 14 e i 19 anni, interrogati a dicembre scorso su come hanno vissuto il lockdown e la pandemia), ma il panorama che ne emerge è davvero allarmante. Per esempio, il 40,7% di loro afferma di aver difficoltà a dare un senso a ciò che prova; il 34% dichiara di non saper controllare il proprio comportamento quando è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) C'è un'altrain corso e stavolta colpisce soprattutto i. È unaesistenziale che ha conseguenze drammatiche. Da una recente ricerca, promossa dalla Fondazione Soleterre e dall'Unità di Ricerca sul Trauma dell'Università Cattolica di Milano, sulle conseguenzetempesta Covid, emerge che il 17,3% degli adolescenti ascoltati pensa che sarebbe meglio morire odel. Il campione analizzato è piccolo (150 adolescenti fra i 14 e i 19 anni, interrogati a dicembre scorso su come hanno vissuto il lockdown e la), ma il panorama che ne emerge è davvero allarmante. Per esempio, il 40,7% di loro afferma di aver difficoltà a dare un senso a ciò che prova; il 34% dichiara di non saper controllare il proprio comportamento quando è ...

