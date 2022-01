Anne Frank fu tradita | un notaio ebreo denunciò lei e la sua famiglia alla Gestapo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Alcune ricerche hanno portato ad una nuova scoperta: fu una denunciare la giovanee la sua. I documenti raccolti puntano il dito contro Arnold van den Bergh. Scoperto il nome delche liUn team di 23 persone, tecniche investigative moderne e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per passare allo scan 66 gigabyte di informazioni, hanno condottoscoperta di questo nome, che potrebbe essere la chiave di svolta per comprendere le dinamiche di ciò che è avvenuto nell’sso Segreto in cui, nel centro di Amsterdam, si nascondeva la. L’indagine la più lunga e difficile in cui sia ...

Miep Gies , uno degli aiutanti della famiglia, conservò il diario di Annafino a quando non fu pubblicato dal padre di, Otto, nel 1947, due anni dopo la morte di. Accattivando l'...... come riporta il Corriere della Sera, dalla poetessa e biografa canadese Rosemary Sullivan nel suo "Chi ha tradito" , una risposta che il quotidiano di via Solferino definisce 'definitiva ...Uno dei misteri, il più drammatico, che ha segnato la storia di Anna Frank è stato svelato a distanza di 78 anni. Il traditore, colui che rivelò il ...La conclusione del team di esperti: Arnold van den Bergh, ebreo, avrebbe fornito l'indirizzo della casa in cui Anna si nascondeva per salvare la sua famiglia ...