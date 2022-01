Anna Frank | chi ha tradito la famiglia Frank svelando il nascondiglio e condannandoli ad Auschwitz

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Chi halacondndoli ai campi di concentramento e, nel caso di, alla morte? Una domanda che ha perseguitato per anni Ottoe che forse ora ha trovato una riposta., con il suo diario ritrovato dopo la guerra e pubblicato per volontà del padre, è diventata il simbolo dell’orrore dell’Olocausto e della Seconda Guerra Mondiale. La sua voce, giovane e innocente che nonostante la violenza della guerra guardava al futuro, ha coinvolto migliaia di giovani e non solo che hanno letto le sue parole. La storia diripercorre quella vissuta da migliaia di cittadini europei privati, nel corso degli ...