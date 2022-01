Angela Grande ritrovata | ' Sta bene' Era scomparsa tre giorni fa dopo un incidente

(Di lunedì 17 gennaio 2022)ormai da tre, il suo caso era diventato un vero e proprio giallo. Di, 66 anni, non c'erano ormai notizie dalla serata di venerdì,che era stata coinvolta in un ...

angela_mf64 : RT @luisa83156856: È stata data l'autorizzazione dalla questura centrale di Roma per la manifestazione di lunedì 24 gennaio 2022 in Piazza… - ledicoladelsud : Sono riprese questa mattina alle 6 le ricerche della 66enne di Mesagne, Angela Grande, scomparsa il 14 gennaio scor…

Scomparsa ormai da tre giorni, il suo caso era diventato un vero e proprio giallo. Di Angela Grande, 66 anni, non c'erano ormai notizie dalla serata di venerdì, dopo che era stata coinvolta in un incidente stradale a bordo della sua auto: questa mattina è stata però ritrovata mentre camminava sui binari nei pressi della ferrovia tra Mesagne e Latiano. E' stato bloccato il traffico ferroviario. La donna sta bene.