Ancora guai per la Salernitana: arriva la richiesta di sconfitta a tavolino! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questo inizio di stagione in Serie A è stato a dir poco tribolato per la Salernitana. La squadra campana si ritrova all’ultima posizione in classifica e il proseguimento della sua stagione è stato in dubbio fino alla fine a causa della particolare situazione societaria, con la cessione di questa che si è formalizzata solo nell’ultimo giorno dell’anno. A ciò si aggiunge anche la complicata situazione Covid, col focolaio esploso fra i salernitani e i tantissimi giocatori risultati positivi. Questa situazione ha portato al rinvio di due partite a causa del blocco imposto dall’ASL alla squadra di Colantuono: Udinese-Salernitana e Salernitana-Venezia. Foto: Getty- Venezia-Salernitana Il presidente del Venezia Duncan Niederauer si è espresso così in riferimento alla loro partita rinviata contro i campani, chiedendo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questo inizio di stagione in Serie A è stato a dir poco tribolato per la. La squadra campana si ritrova all’ultima posizione in classifica e il proseguimento della sua stagione è stato in dubbio fino alla fine a causa della particolare situazione societaria, con la cessione di questa che si è formalizzata solo nell’ultimo giorno dell’anno. A ciò si aggiunge anche la complicata situazione Covid, col focolaio esploso fra i salernitani e i tantissimi giocatori risultati positivi. Questa situazione ha portato al rinvio di due partite a causa del blocco imposto dall’ASL alla squadra di Colantuono: Udinese--Venezia. Foto: Getty- Venezia-Il presidente del Venezia Duncan Niederauer si è espresso così in riferimento alla loro partita rinviata contro i campani, chiedendo ...

