Ancora casi della misteriosa “Sindrome dell’Avana” (Di lunedì 17 gennaio 2022) La misteriosa “Sindrome dell’Avana”, il disturbo che ha provocato sintomi debilitanti a quasi 200 persone delle ambasciate statunitensi negli ultimi anni, è tornata agli onori delle cronache quando il segretario di Stato Antony Blinken, lo scorso giovedì, ha riferito che altri diplomatici Usa si sono ammalati a Parigi e Ginevra. Gli Stati Uniti non sanno InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 17 gennaio 2022) La”, il disturbo che ha provocato sintomi debilitanti a quasi 200 persone delle ambasciate statunitensi negli ultimi anni, è tornata agli onori delle cronache quando il segretario di Stato Antony Blinken, lo scorso giovedì, ha riferito che altri diplomatici Usa si sono ammalati a Parigi e Ginevra. Gli Stati Uniti non sanno InsideOver.

Advertising

Ettore_Rosato : #Obbligo over50 e #supergreenpass spingono le vaccinazioni. Non sono state scelte facili ma stanno sortendo l’effet… - OspedaleR : RT @sole24ore: ?? Rispetto a una settimana fa i nuovi casi di positività al Covid sono calati del 3,9% ?? Il tasso, invece, risale al 16,1% ??… - elena25777 : @orizzontescuola Troppi casi, email, segnalazioni e il Sisp non risponde, intasato! Così è impossibile per i bambin… - pameladiverona : RT @Lucilla61012753: Il ministro non li fa proprio i conti. Il monitoraggio sui casi della settimana nelle scuole si fa il martedì della se… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Il Bollettino del 16 gennaio: 149.512 nuovi casi e 248 morti: rallenta la curva dell'epidemia, ma il picco deve ancora… -