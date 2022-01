Anche Aldo Montano contro Katia Ricciarelli: “Non bisogna essere prepotenti perchè più grandi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo avevamo lasciato nella casa del Grande Fratello VIP 6 molto vicino a Katia Ricciarelli, suo promesso testimone di nozze, lo ritroviamo nelle dirette social, con delle nuove idee. Parliamo di Aldo Montano che nelle ultime ore, si è espresso in modo molto esplicito, dando la sua posizione su quanto successo nelle ultime ore nella casa, e in particolare sull’atteggiamento di Katia Ricciarelli. Da suo caro amico e cavaliere, Aldo si distanzia nettamente dalla cantante, non avendo gradito in nessun modo quello che è stato detto dalla Ricciarelli sia verso Lulù che verso Manuel. “Ok che i ragazzi giovani devono portare rispetto alle persone mature, però chi è più grande non se ne deve approfittare. Quindi secondo me è Anche vero che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo avevamo lasciato nella casa del Grande Fratello VIP 6 molto vicino a, suo promesso testimone di nozze, lo ritroviamo nelle dirette social, con delle nuove idee. Parliamo diche nelle ultime ore, si è espresso in modo molto esplicito, dando la sua posizione su quanto successo nelle ultime ore nella casa, e in particolare sull’atteggiamento di. Da suo caro amico e cavaliere,si distanzia nettamente dalla cantante, non avendo gradito in nessun modo quello che è stato detto dallasia verso Lulù che verso Manuel. “Ok che i ragazzi giovani devono portare rispetto alle persone mature, però chi è più grande non se ne deve approfittare. Quindi secondo me èvero che ...

