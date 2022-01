Analisi ascolti tv 16 gennaio 2022: Serena Rossi disintegra Bonolis e ridimensiona il ritorno di Fazio. Atalanta-Inter non entra tra i top match di Dazn (Di lunedì 17 gennaio 2022) ascolti al top. Su Rai1 “La sposa” a 5,938 milion e 26,8%. Tg1 delle 20.00 a 5,5 milioni e 23,4%; “I Soliti Ignoti” a 5,366 milioni e 21,2%. Calcio che conta su Dazn, con lo spettacolare e paradossale zero e zero di Atalanta-Inter in primo piano, nella serata tv di domenica 16 gennaio. In prime time, su Rai1 ha esordito col botto la fiction La Sposa, mentre su Canale 5 è andata in onda senza lampi la versione da prima serata del game show Avanti un altro con Paolo Bonolis superstar. Su Rai2 sono andati on air i telefilm The Rookie e CSI Vegas e su Italia 1 il fantasy Justice League. In tema informazione e approfondimento, su Rete4 Controcorrente prima serata si è opposto ad Atlantide, in onda su La7 e impegnato a parlare della storia delle elezioni del presidente della Repubblica. ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 17 gennaio 2022)al top. Su Rai1 “La sposa” a 5,938 milion e 26,8%. Tg1 delle 20.00 a 5,5 milioni e 23,4%; “I Soliti Ignoti” a 5,366 milioni e 21,2%. Calcio che conta su, con lo spettacolare e paradossale zero e zero diin primo piano, nella serata tv di domenica 16. In prime time, su Rai1 ha esordito col botto la fiction La Sposa, mentre su Canale 5 è andata in onda senza lampi la versione da prima serata del game show Avanti un altro con Paolosuperstar. Su Rai2 sono andati on air i telefilm The Rookie e CSI Vegas e su Italia 1 il fantasy Justice League. In tema informazione e approfondimento, su Rete4 Controcorrente prima serata si è opposto ad Atlantide, in onda su La7 e impegnato a parlare della storia delle elezioni del presidente della Repubblica. ...

