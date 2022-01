“Amici 21”, l’allievo viene demolito in diretta: l’eliminazione è alle porte (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mattia attualmente ha interrotto il suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi: dopo un infortunio è stato messo a riposo. Alessandra Celentano, però, ha deciso di metterlo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mattia attualmente ha interrotto il suo percorso nella scuola didi Maria De Filippi: dopo un infortunio è stato messo a riposo. Alessandra Celentano, però, ha deciso di metterlo… L'articolo proda Ultimaparola.com.

Advertising

Naty88832250 : @famedalupi @artribune Bellissimo confronto tra 2 rappresentanti di mondi diversi apparentemente lontani ma molto p… - gjulja___ : @Fedewendy46 io non mi ero mai affezionata a un allievo di amici come quest'anno con Mattia(e Christian) sto maliss… - LaGio_91 : È l'unica volta in due anni che do ragione alla #Pettinelli. La proposta di #Rudy è una stronzata immane. È ovvio c… - MariaLi76363529 : Quindi dobbiamo ancora vedere -cosmary che balla -l'interrogazione di mattia -il nuovo allievo Calma okey ci becchi… - pergliamicihope : essere maestro è altro, è insegnare ai ragazzi che va avanti il merito e la bravura. il maestro fa crescere il suo… -