Amici 21, cambia il regolamento e LDA si blocca sul palco: le reazioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un colpo di scena si registra ad Amici di Maria De Filippi, nella nuova puntata domenicale, con LDA che finisce in preda ad una crisi nello studio TV. Il primo della classe canto e record di ascolti su Spotify in corsa al format non riesce a tenere a bada l’emozione, nel corso dell’esibizione a cui è chiamato per la gara di canto interna, giudicata dall’ospite in studio. Un imprevisto che mette a rischio il figlio di Gigi D’Alessio, non solo in previsione del verdetto del giudice esterno, ma anche per il cambiamento del regolamento del talent voluto dal mentore del diciottenne, Rudy Zerbi. E il tutto scatena tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico. Amici, 4 allievi eliminati e LDA rischia: le anticipazioni del 16 gennaio ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un colpo di scena si registra addi Maria De Filippi, nella nuova puntata domenicale, con LDA che finisce in preda ad una crisi nello studio TV. Il primo della classe canto e record di ascolti su Spotify in corsa al format non riesce a tenere a bada l’emozione, nel corso dell’esibizione a cui è chiamato per la gara di canto interna, giudicata dall’ospite in studio. Un imprevisto che mette a rischio il figlio di Gigi D’Alessio, non solo in previsione del verdetto del giudice esterno, ma anche per ilmento deldel talent voluto dal mentore del diciottenne, Rudy Zerbi. E il tutto scatena tra lepiù disparate dell’occhio pubblico., 4 allievi eliminati e LDA rischia: le anticipazioni del 16 gennaio ...

Advertising

SepDam : @LaRoRy1 Solo per capire, ma di che gente vi circondate? Solo a me nn mi cambia nulla se i miei amici si vaccinano o meno? - Cassandra9112 : @gl1tterata In realtà credo non lavori più ad Amici, visto che ultimamente le lezioni di staging le faceva Elena. P… - invictusLu : @DeodatoRibeira @FmMosca Come giustamente hai scritto molti medici sono stati omertosi in pubblico non osando ribel… - mi_ladysilvia : @DavideMapelli @Mamo_lita Non necessariamente delusioni. A volte capita che non si ha più niente da condividere o q… - Sonakin : @Karm3nB @ivanchessa77 @koku_turtle @skydivingfan @alecattelan @LelloMartorel Perché se tu e i tuoi amici deficient… -