Amazon offre lavoro: ecco tutte le opportunità e come candidarsi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Buone notizie per chi è a caccia di lavoro: Amazon cerca forza lavoro e ha aperto la candidatura per nuove posizioni. L’azienda è in crescita e, particolarmente, ricerca magazzinieri. Di seguito vi spieghiamo come fare per candidarsi a lavorare come magazziniere per Amazon. Amazon in Italia L’azienda statunitense, nata a Seattle, è leader mondiale nell’e-commerce ed è in espansione nel nostro paese. Presente infatti dal 2010 conta ad oggi oltre 13mila dipendenti. Amazon ha avviato una campagna di reclutamento per moltissime posizioni. Tra i nuovi poli aperti, ricordiamo quello di Ardea, operativo entro primavera, per il quale si è in cerca di oltre 200 nuovi impiegati a tempo indeterminato. È possibile candidarsi a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Buone notizie per chi è a caccia dicerca forzae ha aperto la candidatura per nuove posizioni. L’azienda è in crescita e, particolarmente, ricerca magazzinieri. Di seguito vi spieghiamofare pera lavoraremagazziniere perin Italia L’azienda statunitense, nata a Seattle, è leader mondiale nell’e-commerce ed è in espansione nel nostro paese. Presente infatti dal 2010 conta ad oggi oltre 13mila dipendenti.ha avviato una campagna di reclutamento per moltissime posizioni. Tra i nuovi poli aperti, ricordiamo quello di Ardea, operativo entro primavera, per il quale si è in cerca di oltre 200 nuovi impiegati a tempo indeterminato. È possibilea ...

