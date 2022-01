Alunni disabili, nell'ultimo anno scolastico solo il 2% è stato tagliato fuori dalla Dad. Ma uno su 5 ha fatto lezione senza compagni (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'anno scolastico 2020/2021, seppur tra tante criticità, ha rappresentato una grande boccata d'aria soprattutto per una categoria di studenti: gli oltre 300mila Alunni disabili (pari al 3,6% degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'2020/2021, seppur tra tante criticità, ha rappresentato una grande boccata d'aria soprattutto per una categoria di studenti: gli oltre 300mila(pari al 3,6% degli ...

