Altri 33 acquisti assurdi che potrebbe fare il Venezia (Di lunedì 17 gennaio 2022) A poche ore dall’apertura del mercato invernale, il Venezia aveva comprato dal Bayern Monaco Michael Cuisance. Era stato strano, ma dopotutto ci eravamo abituati. Il mercato dei lagunari ha preso da subito questa piega un po’ surreale, acquisti o troppo hipster o troppo improbabili. Cuisance dopotutto è un calciatore di talento che si è perso per strada, una scommessa che per il Venezia ci può stare. Qualche giorno dopo, però, in città è arrivato Nani. Sì, quel Nani. Come giustificare il suo ritorno in Italia (forse vi ricordate la parentesi non proprio gloriosa con la Lazio 2017/18)? Nani, un calciatore di 36 anni che negli ultimi 3 anni se ne era andato a svernare in Florida, agli Orlando City. Tornare dalla MLS, può farlo qualcuno oltre Ibrahimovic? Intanto Nani, alla prima partita con la maglia del Venezia contro ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 17 gennaio 2022) A poche ore dall’apertura del mercato invernale, ilaveva comprato dal Bayern Monaco Michael Cuisance. Era stato strano, ma dopotutto ci eravamo abituati. Il mercato dei lagunari ha preso da subito questa piega un po’ surreale,o troppo hipster o troppo improbabili. Cuisance dopotutto è un calciatore di talento che si è perso per strada, una scommessa che per ilci può stare. Qualche giorno dopo, però, in città è arrivato Nani. Sì, quel Nani. Come giustificare il suo ritorno in Italia (forse vi ricordate la parentesi non proprio gloriosa con la Lazio 2017/18)? Nani, un calciatore di 36 anni che negli ultimi 3 anni se ne era andato a svernare in Florida, agli Orlando City. Tornare dalla MLS, può farlo qualcuno oltre Ibrahimovic? Intanto Nani, alla prima partita con la maglia delcontro ...

