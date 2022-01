“Allora vai!”. GF Vip, rottura totale tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro: ormai ex amiche (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un tempo grandi amiche, ora però… Al Grande Fratello Vip non è la prima volta che due inquilini o due inquiline prima stringono un rapporto amicale stretto, quasi fraterno. E non parliamo di ‘fazioni’, ma proprio di amicizia vera. Certo sotto i riflettori delle telecamere ci può essere chi bluffa, chi fa strategie, ma alla lunga i comportamenti si vedono. Negli ultimi giorni l’atmosfera all’interno della Casa è stata ‘elettrizzata’ dall’arrivo di Delia Duran. La modella di origini venezuelane, sposata con Alex Belli, ha avuto subito uno scontro con Soleil Sorge. E, visto quello che è avvenuto tra quest’ultima e l’attore, c’era da aspettarselo. Quello che è avvenuto dopo, però, ha finito per sovvertire equilibri consolidati e, forse, incrinato un’amicizia che in tanti davano per scontata. Quella tra Katia Ricciarelli e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un tempo grandi, ora però… Al Grande Fratello Vip non è la prima volta che due inquilini o due inquiline prima stringono un rapporto amicale stretto, quasi fraterno. E non parliamo di ‘fazioni’, ma proprio di amicizia vera. Certo sotto i riflettori delle telecamere ci può essere chi bluffa, chi fa strategie, ma alla lunga i comportamenti si vedono. Negli ultimi giorni l’atmosfera all’interno della Casa è stata ‘elettrizzata’ dall’arrivo di Delia Duran. La modella di origini venezuelane, sposata con Alex Belli, ha avuto subito uno scontro con Soleil Sorge. E, visto quello che è avvenuto tra quest’ultima e l’attore, c’era da aspettarselo. Quello che è avvenuto dopo, però, ha finito per sovvertire equilibri consolidati e, forse, incrinato un’amicizia che in tanti davano per scontata. Quella trae ...

Ultime Notizie dalla rete : Allora vai Grande Fratello Vip, è scontro tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro! (VIDEO) "Allora vai a lavarti i capelli ora! Io purtroppo non posso lavarli prima i capelli, devo stare lì fino all'ultimo e me li lavo mentre gli altri mangiano. Che noia!", ha replicato furiosa Katia , che ...

