Allegri: «La Coppa Italia conta tantissimo, è un obiettivo della stagione» (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha presentato a Juventus Tv la sfida di Coppa Italia di domani contro la Sampdoria, a Torino. Che partita vuole vedere dalla sua Juve domani? “Bisogna cercare di qualificarsi al turno successivo, è un obiettivo della stagione. Sarà una partita difficile, se affrontata in un certo modo potrà diventare più facile”. Quanto conta la Coppa Italia? ”conta tantissimo perché è un obiettivo. All’inizio non interessa a nessuno, poi quando inizi a giocare i quarti di finale e la semifinale interessa a tutti. A noi deve interessare da domani. La Sampdoria tra l’altro ha cambiato allenatore e quindi bisognerà stare ancora più ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’allenatoreJuventus, Massimiliano, ha presentato a Juventus Tv la sfida didi domani contro la Sampdoria, a Torino. Che partita vuole vedere dalla sua Juve domani? “Bisogna cercare di qualificarsi al turno successivo, è un. Sarà una partita difficile, se affrontata in un certo modo potrà diventare più facile”. Quantola? ”perché è un. All’inizio non interessa a nessuno, poi quando inizi a giocare i quarti di finale e la semifinale interessa a tutti. A noi deve interessare da domani. La Sampdoria tra l’altro ha cambiato allenatore e quindi bisognerà stare ancora più ...

